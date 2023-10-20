Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Россия
  4. округ Коломна

Коммерческая недвижимость в округ Коломна, Россия

3 объекта найдено
Коммерческая в округ Коломна, Россия
Коммерческая
округ Коломна, Россия
Площадь 95 м²
Арт. 51999442 В продаже интересное инвестиционное предложение! Отель 6 номеров, на 1 этаже …
€255,197
Коммерческая в округ Коломна, Россия
Коммерческая
округ Коломна, Россия
Площадь 53 м²
Арт. 44320407 Уважаемые покупатели! В продаже квартира с благоустроенным широким двором…
€111,588
Готовый бизнес в округ Коломна, Россия
Готовый бизнес
округ Коломна, Россия
Площадь 330 м²
Арт. 43408094 Историческая часть Васильевского острова, престижная локация! В шаговой досту…
€679,231
Realting.com
Перейти