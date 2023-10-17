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Коммерческая недвижимость в Северный административный округ, Россия

2 объекта найдено
Ресторан, кафе в Северный административный округ, Россия
Ресторан, кафе
Северный административный округ, Россия
Площадь 309 м²
Продается помещение в престижном комплексе бизнес-класса площадью 309,3 м2 расположенное в к…
€1,65 млн
Инвестиционная с двором, с охраной, с кредитом / ипотекой в Северный административный округ, Россия
Инвестиционная с двором, с охраной, с кредитом / ипотекой
Северный административный округ, Россия
Продается готовый арендный Бизнес у м.Войковская. Помещение в собственности. Общая площад…
€2,28 млн
Realting.com
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