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Коммерческая недвижимость в Северо-Западный административный округ, Россия

1 объект найдено
Инвестиционная в Северо-Западный административный округ, Россия
Инвестиционная
Северо-Западный административный округ, Россия
Продается арендный бизнес - помещение с надежным арендатором. Помещение находится на первом …
€455,804
Realting.com
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