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Коммерческая недвижимость в городской округ Мытищи, Россия

1 объект найдено
Офис в Мытищи, Россия
Офис
Мытищи, Россия
Площадь 85 м²
Этаж 1
ID: L3499 1 этаж/24 эт. Монолитного жилого дома (161 квартира) ЖК "Ярославский" Введен в экс…
€1,351
Realting.com
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