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Коммерческая недвижимость в Ленинградская область, Россия

Lagolovskoe selskoe poselenie
21
48 объектов найдено
Коммерческая в Yanegskoe selskoe poselenie, Россия
Коммерческая
Yanegskoe selskoe poselenie, Россия
Площадь 775 м²
Этаж 2/2
Арт. 55260654. Продается в собственность гостиничный комплекс«Инема», расположенный на грани…
€735,332
Коммерческая в Северо-Западный федеральный округ, Россия
Коммерческая
Северо-Западный федеральный округ, Россия
Площадь 28 м²
Этаж 1/12
Продаётся коммерческое помещение, площадью 28,0 кв…
€69,573
Коммерческая в Северо-Западный федеральный округ, Россия
Коммерческая
Северо-Западный федеральный округ, Россия
Площадь 48 м²
Этаж 1/7
Продаётся коммерческое помещение, площадью 47,7 кв…
€104,393
Коммерческая в Лаголово, Россия
Коммерческая
Лаголово, Россия
Площадь 101 м²
Этаж 1/9
Продаётся коммерческое помещение, площадью 101,4 к…
€182,461
Коммерческая в Лаголово, Россия
Коммерческая
Лаголово, Россия
Площадь 51 м²
Этаж 1/9
Продаётся коммерческое помещение, площадью 50,6 кв…
€112,927
Коммерческая в Лаголово, Россия
Коммерческая
Лаголово, Россия
Площадь 58 м²
Этаж 1/9
Продаётся коммерческое помещение, площадью 58,2 кв…
€116,774
Коммерческая в Лаголово, Россия
Коммерческая
Лаголово, Россия
Площадь 32 м²
Этаж 1/9
Продаётся коммерческое помещение, площадью 31,6 кв…
€81,289
Коммерческая в Лаголово, Россия
Коммерческая
Лаголово, Россия
Площадь 112 м²
Этаж 1/11
Продаётся коммерческое помещение, площадью 112,1 к…
€164,370
Коммерческая в Лаголово, Россия
Коммерческая
Лаголово, Россия
Площадь 89 м²
Этаж 1/11
Продаётся коммерческое помещение, площадью 89,1 кв…
€165,516
Коммерческая в Лаголово, Россия
Коммерческая
Лаголово, Россия
Площадь 73 м²
Этаж 1/11
Продаётся коммерческое помещение, площадью 73,1 кв…
€142,649
Коммерческая в Лаголово, Россия
Коммерческая
Лаголово, Россия
Площадь 80 м²
Этаж 1/11
Продаётся коммерческое помещение, площадью 80,2 кв…
€154,772
Коммерческая в Лаголово, Россия
Коммерческая
Лаголово, Россия
Площадь 95 м²
Этаж 1/11
Продаётся коммерческое помещение, площадью 94,9 кв…
€165,308
Коммерческая в Лаголово, Россия
Коммерческая
Лаголово, Россия
Площадь 44 м²
Этаж 1/11
Продаётся коммерческое помещение, площадью 43,7 кв…
€105,961
Коммерческая в Лаголово, Россия
Коммерческая
Лаголово, Россия
Площадь 41 м²
Этаж 1/11
Продаётся коммерческое помещение, площадью 41,2 кв…
€101,321
Коммерческая в Лаголово, Россия
Коммерческая
Лаголово, Россия
Площадь 59 м²
Этаж 1/11
Продаётся коммерческое помещение, площадью 58,8 кв…
€123,747
Коммерческая в Лаголово, Россия
Коммерческая
Лаголово, Россия
Площадь 111 м²
Этаж 1/11
Продаётся коммерческое помещение, площадью 111,2 к…
€242,417
Коммерческая в Лаголово, Россия
Коммерческая
Лаголово, Россия
Площадь 43 м²
Этаж 1/11
Продаётся коммерческое помещение, площадью 42,6 кв…
€86,760
Коммерческая в Лаголово, Россия
Коммерческая
Лаголово, Россия
Площадь 33 м²
Этаж 1/11
Продаётся коммерческое помещение, площадью 33,4 кв…
€84,763
Коммерческая в Лаголово, Россия
Коммерческая
Лаголово, Россия
Площадь 59 м²
Этаж 1/11
Продаётся коммерческое помещение, площадью 58,7 кв…
€123,741
Коммерческая в Лаголово, Россия
Коммерческая
Лаголово, Россия
Площадь 89 м²
Этаж 1/11
Продаётся коммерческое помещение, площадью 88,8 кв…
€194,864
Коммерческая в Лаголово, Россия
Коммерческая
Лаголово, Россия
Площадь 69 м²
Этаж 1/11
Продаётся коммерческое помещение, площадью 69,3 кв…
€146,909
Коммерческая в Лаголово, Россия
Коммерческая
Лаголово, Россия
Площадь 62 м²
Этаж 1/9
Продаётся коммерческое помещение, площадью 61,5 кв…
€131,723
Коммерческая в Северо-Западный федеральный округ, Россия
Коммерческая
Северо-Западный федеральный округ, Россия
Площадь 39 м²
Этаж 1/12
Продаётся коммерческое помещение, площадью 38,9 кв…
€83,672
Коммерческая в Лаголово, Россия
Коммерческая
Лаголово, Россия
Площадь 112 м²
Этаж 1/9
Продаётся коммерческое помещение, площадью 112,0 к…
€211,413
Коммерческая в Северо-Западный федеральный округ, Россия
Коммерческая
Северо-Западный федеральный округ, Россия
Площадь 73 м²
Этаж 1/7
Продаётся коммерческое помещение, площадью 72,8 кв…
€134,944
Коммерческая в Северо-Западный федеральный округ, Россия
Коммерческая
Северо-Западный федеральный округ, Россия
Площадь 90 м²
Этаж 1/12
Продаётся коммерческое помещение, площадью 90,0 кв…
€146,931
Коммерческая в Северо-Западный федеральный округ, Россия
Коммерческая
Северо-Западный федеральный округ, Россия
Площадь 68 м²
Этаж 1/12
Продаётся коммерческое помещение, площадью 67,7 кв…
€130,504
Коммерческая в Северо-Западный федеральный округ, Россия
Коммерческая
Северо-Западный федеральный округ, Россия
Площадь 68 м²
Этаж 1/12
Продаётся коммерческое помещение, площадью 67,9 кв…
€119,032
Коммерческая в Северо-Западный федеральный округ, Россия
Коммерческая
Северо-Западный федеральный округ, Россия
Площадь 28 м²
Этаж 1/12
Продаётся коммерческое помещение, площадью 27,6 кв…
€65,559
Коммерческая в Северо-Западный федеральный округ, Россия
Коммерческая
Северо-Западный федеральный округ, Россия
Площадь 73 м²
Этаж 1/12
Продаётся коммерческое помещение, площадью 72,9 кв…
€131,906
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