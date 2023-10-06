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Коммерческая
Россия
Ленинградская область
Коммерческая недвижимость в Ленинградская область, Россия
Lagolovskoe selskoe poselenie
21
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48 объектов найдено
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Коммерческая
Yanegskoe selskoe poselenie, Россия
775 м²
2/2
Арт. 55260654. Продается в собственность гостиничный комплекс«Инема», расположенный на грани…
€735,332
Рекомендовать
Коммерческая
Северо-Западный федеральный округ, Россия
28 м²
1/12
Продаётся коммерческое помещение, площадью 28,0 кв…
€69,573
Рекомендовать
Коммерческая
Северо-Западный федеральный округ, Россия
48 м²
1/7
Продаётся коммерческое помещение, площадью 47,7 кв…
€104,393
Рекомендовать
Коммерческая
Лаголово, Россия
101 м²
1/9
Продаётся коммерческое помещение, площадью 101,4 к…
€182,461
Рекомендовать
Коммерческая
Лаголово, Россия
51 м²
1/9
Продаётся коммерческое помещение, площадью 50,6 кв…
€112,927
Рекомендовать
Коммерческая
Лаголово, Россия
58 м²
1/9
Продаётся коммерческое помещение, площадью 58,2 кв…
€116,774
Рекомендовать
Коммерческая
Лаголово, Россия
32 м²
1/9
Продаётся коммерческое помещение, площадью 31,6 кв…
€81,289
Рекомендовать
Коммерческая
Лаголово, Россия
112 м²
1/11
Продаётся коммерческое помещение, площадью 112,1 к…
€164,370
Рекомендовать
Коммерческая
Лаголово, Россия
89 м²
1/11
Продаётся коммерческое помещение, площадью 89,1 кв…
€165,516
Рекомендовать
Коммерческая
Лаголово, Россия
73 м²
1/11
Продаётся коммерческое помещение, площадью 73,1 кв…
€142,649
Рекомендовать
Коммерческая
Лаголово, Россия
80 м²
1/11
Продаётся коммерческое помещение, площадью 80,2 кв…
€154,772
Рекомендовать
Коммерческая
Лаголово, Россия
95 м²
1/11
Продаётся коммерческое помещение, площадью 94,9 кв…
€165,308
Рекомендовать
Коммерческая
Лаголово, Россия
44 м²
1/11
Продаётся коммерческое помещение, площадью 43,7 кв…
€105,961
Рекомендовать
Коммерческая
Лаголово, Россия
41 м²
1/11
Продаётся коммерческое помещение, площадью 41,2 кв…
€101,321
Рекомендовать
Коммерческая
Лаголово, Россия
59 м²
1/11
Продаётся коммерческое помещение, площадью 58,8 кв…
€123,747
Рекомендовать
Коммерческая
Лаголово, Россия
111 м²
1/11
Продаётся коммерческое помещение, площадью 111,2 к…
€242,417
Рекомендовать
Коммерческая
Лаголово, Россия
43 м²
1/11
Продаётся коммерческое помещение, площадью 42,6 кв…
€86,760
Рекомендовать
Коммерческая
Лаголово, Россия
33 м²
1/11
Продаётся коммерческое помещение, площадью 33,4 кв…
€84,763
Рекомендовать
Коммерческая
Лаголово, Россия
59 м²
1/11
Продаётся коммерческое помещение, площадью 58,7 кв…
€123,741
Рекомендовать
Коммерческая
Лаголово, Россия
89 м²
1/11
Продаётся коммерческое помещение, площадью 88,8 кв…
€194,864
Рекомендовать
Коммерческая
Лаголово, Россия
69 м²
1/11
Продаётся коммерческое помещение, площадью 69,3 кв…
€146,909
Рекомендовать
Коммерческая
Лаголово, Россия
62 м²
1/9
Продаётся коммерческое помещение, площадью 61,5 кв…
€131,723
Рекомендовать
Коммерческая
Северо-Западный федеральный округ, Россия
39 м²
1/12
Продаётся коммерческое помещение, площадью 38,9 кв…
€83,672
Рекомендовать
Коммерческая
Лаголово, Россия
112 м²
1/9
Продаётся коммерческое помещение, площадью 112,0 к…
€211,413
Рекомендовать
Коммерческая
Северо-Западный федеральный округ, Россия
73 м²
1/7
Продаётся коммерческое помещение, площадью 72,8 кв…
€134,944
Рекомендовать
Коммерческая
Северо-Западный федеральный округ, Россия
90 м²
1/12
Продаётся коммерческое помещение, площадью 90,0 кв…
€146,931
Рекомендовать
Коммерческая
Северо-Западный федеральный округ, Россия
68 м²
1/12
Продаётся коммерческое помещение, площадью 67,7 кв…
€130,504
Рекомендовать
Коммерческая
Северо-Западный федеральный округ, Россия
68 м²
1/12
Продаётся коммерческое помещение, площадью 67,9 кв…
€119,032
Рекомендовать
Коммерческая
Северо-Западный федеральный округ, Россия
28 м²
1/12
Продаётся коммерческое помещение, площадью 27,6 кв…
€65,559
Рекомендовать
Коммерческая
Северо-Западный федеральный округ, Россия
73 м²
1/12
Продаётся коммерческое помещение, площадью 72,9 кв…
€131,906
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