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Коммерческая недвижимость в городской округ Красногорск, Россия

Красногорск
5
5 объектов найдено
Офис в Красногорск, Россия
Офис
Красногорск, Россия
Площадь 4 839 м²
Количество этажей 6
ID: L3945 Предлагаем в аренду отдельно стоящее здание. Общая площадь Здания - 3000 кв.м., из…
€56,044
Офис в Красногорск, Россия
Офис
Красногорск, Россия
Площадь 1 288 м²
Этаж 9
ID: L3698 Офис в аренду в БЦ "Мякининская Пойма", секция Г. Планировка смешанная, панорамные…
€23,833
Офис в Красногорск, Россия
Офис
Красногорск, Россия
Площадь 2 520 м²
Этаж 5
ID: L3611 УВАЖАЕМЫЕ АРЕНДАТОРЫ! Сдадим на выгодных для вас условиях офис 1260 кв.м. на 6 эт…
€48,642
Офис в Красногорск, Россия
Офис
Красногорск, Россия
Площадь 2 520 м²
Этаж 5
ID: L3609 УВАЖАЕМЫЕ АРЕНДАТОРЫ! Сдадим на выгодных для вас условиях офис 2520 кв.м. на 5,6 …
€48,642
Офис в Красногорск, Россия
Офис
Красногорск, Россия
Площадь 1 260 м²
Этаж 5
ID: L3610 УВАЖАЕМЫЕ АРЕНДАТОРЫ! Сдадим на выгодных для вас условиях офис 1260 кв.м. на 5 эт…
€24,321

Типы недвижимости в городской округ Красногорск

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