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Realting.com
Россия
Северо-Западный федеральный округ
Купить коммерческую недвижимость в Калининградская область, Россия
Калининград
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46 объектов найдено
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Коммерческая
Пионерский, Россия
Количество этажей 2
€ 114,170
Продам. Нойкурен производственная база с офисом в городе Пионерском, Калининградская область…
Коммерческая
Балтийск, Россия
Количество этажей 1
€ 157,399
Бизнес с удовольствием! Согласитесь, вы часто мечтали поселиться на берегу моря и вести приб…
Коммерческая
Калининград, Россия
1/9 Этаж
€ 59,745
Торговое помещение по ул. Гайдара,116 с отдельным входом ор-р помещение находится в доме меж…
Коммерческая
Светлогорск, Россия
1/6 Этаж
€ 156,179
Время покупать недвижимость с выгодой. Цены 2022 года снижены! Не упусти такую возможность. …
Коммерческая
Балтийск, Россия
1/3 Этаж
€ 609,644
Пр одам действующий гостиничный бизнес в Балтийске, Калининградская область. Гостевой компле…
Коммерческая
Калининград, Россия
1/3 Этаж
€ 28,820
Помещения свободного назначения общей площадью 250 кв.м., в цоколе жилого 6-х этажного дома …
Коммерческая
Калининград, Россия
1/5 Этаж
€ 110,844
ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ В ЦЕНТРЕ ГОРОДА! Продажа помещения свободного назначения по Советск…
Коммерческая
Калининград, Россия
1/4 Этаж
€ 180,676
Предлагаем к покупке помещение свободного назначения в центре города , первая линия на Ленин…
Коммерческая
Калининград, Россия
1/3 Этаж
€ 221,689
Предлагаем к покупке 128 кв.м. на первой линии Центрального района - улица Карла Маркса! По …
Коммерческая
Калининград, Россия
3/5 Этаж
€ 886,755
Ваша "Современная История" Давно ни для кого не секрет, что человек сам хозяин сво…
Коммерческая
Калининград, Россия
1/9 Этаж
€ 171,809
Предлагаем помещение свободного назначения в центре города Московский проспект 26-30, рядом …
Коммерческая
Калининград, Россия
1/5 Этаж
€ 176,243
Помещение свободного назначения по ул. Летняя в Московском районе Калининграда. Помещение им…
Коммерческая
Калининград, Россия
1/1 Этаж
€ 825,791
Продается встроенно-пристроенное торговое помещение площадью 1152 кв.м. в густонаселенном ра…
Коммерческая
Калининград, Россия
€ 1,274,711
Уникальное инвестиционное предложение! В историческом месте города Калининграда продается де…
Коммерческая
Калининград, Россия
2/5 Этаж
€ 95,326
ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ В ЦЕНТРЕ ГОРОДА ! ОБЪЕКТ С ОТЛИЧНОЙ ОКУПАЕМОСТЬЮ , ИДЕАЛЬНЫЙ ВАРИАН…
Коммерческая
Калининград, Россия
1/9 Этаж
€ 94,218
Торговое помещение 69,5 кв.м. по ул. Толбухина. Отдельный вход. Высота потолка 2,75 м. Счётч…
Коммерческая
Калининград, Россия
1/5 Этаж
€ 105,302
Предлагаем к покупке помещение свободного назначения в центре города , по улице Колоскова ( …
Коммерческая
Калининград, Россия
1/10 Этаж
€ 14,410
Помещение свободного назначения 20,9 кв.м. по Московскому проспекту. Отдельный вход. Высота …
Коммерческая
Багратионовский городской округ, Россия
1/2 Этаж
€ 116,387
Продам действующий, прибыльный бизнес с постоянным подтвержденным доходом в пос.Корнево Багр…
Коммерческая
Калининград, Россия
€ 299,280
Помещение свободного назначения расположено на 1 этаже в историческом здании города. Отлично…
Коммерческая
Взморье, Россия
2/2 Этаж
€ 166,156
Продается отдельно стоящее торговое помещение на первой линии федеральной трассы Калининград…
Коммерческая
Калининград, Россия
Количество этажей 3
€ 1,097,360
Продам здание 1137,2 кв.м. на ул. Шиллера Ранее в здании располагался банк. Исторический цен…
Коммерческая
Янтарный, Россия
€ 64,290
В центре морского курорта Янтарный Калининградская облать продается нежилое кирпичное помеще…
Коммерческая
Янтарный, Россия
1/2 Этаж
€ 64,290
В центре морского курорта Янтарный Калининградская облать продается нежилое кирпичное помеще…
Коммерческая
Калининград, Россия
Количество этажей 3
€ 443,378
Предлагаем к продаже готовый бизнес с полным пакетом документов. Коммерческое здание по адре…
Коммерческая
Светлогорский городской округ, Россия
262 м²
Количество этажей 3
€ 9,000,000
Продается помещение свободного назначения в Светлогорске. Общая площадь 262 м2. В помещ…
Коммерческая
Заозерье, Россия
€ 2,660,266
Земельный участок для строительства малоэтажного ЖК премиум - сегмента. Возможна продажа по …
Коммерческая
Калининград, Россия
€ 694,994
Продам складское помещение по Советскому проспекту 182. Площадь - 380 кв.м.,с прилегающим уч…
Коммерческая
Калининград, Россия
€ 95,326
Продается коммерческое помещение с арендатором Долгосрочный договор аренды (федеральная сеть…
Коммерческая 2 комнаты
Калининград, Россия
2 Количество комнат
1/6 Этаж
€ 56,032
Продам офис ул. Доброюбова 48. 101,1 кв.м. Отдельный вход. Отопление электрическое (котел). …
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