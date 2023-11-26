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Коммерческая недвижимость в Восточный административный округ, Россия

1 объект найдено
Инвестиционная в Восточный административный округ, Россия
Инвестиционная
Восточный административный округ, Россия
Площадь 175 м²
Продаётся столовая, расположенная в Бизнес Центре рядом с м.Преображенская площадь.  Отла…
€86,170
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