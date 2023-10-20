Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Россия
  4. район Богородское
  5. Офисы

Продажа офисных помещений в район Богородское, Россия

Офис В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Офис в Москва, Россия
Офис
Москва, Россия
Площадь 206 м²
Этаж 1
ID: o47465 Без комиссии. Предложение от собственника. Офисное помещение с отделкой Площадь:…
€4,468
Офис с shopping floor space в Москва, Россия
Офис с shopping floor space
Москва, Россия
Площадь 628 м²
Этаж 1
ID: o68070 Без комиссии. Предложение от собственника. Помещение свободного назначения с отд…
€1,93 млн
Офис в Москва, Россия
Офис
Москва, Россия
Площадь 3 000 м²
Этаж 5
ID: L3700 В Бизнес-центре "Тушино" предлагается в аренду отличный офис от собственника. В п…
€33,736
Офис в Москва, Россия
Офис
Москва, Россия
Площадь 354 м²
Этаж 9
ID: L2232 Сдаю помещение площадью более 350 м² расположено на 9-ом этаже девятиэтажного бизн…
€6,549
Офис с public catering в Москва, Россия
Офис с public catering
Москва, Россия
Площадь 702 м²
Этаж 1
ID: o32054 Без комиссии. Предложение от собственника. Помещение свободного назначения с отд…
€14,097
Офис в Москва, Россия
Офис
Москва, Россия
Площадь 2 889 м²
Этаж 4
ID: o7326 Без комиссии. Предложение от собственника. Офисное помещение с отделкой Площадь: …
€125,311
Офис в Москва, Россия
Офис
Москва, Россия
Площадь 300 м²
Этаж 4
ID: o73009 Без комиссии. Предложение от собственника. Офисное помещение с отделкой Площадь:…
€6,024
Офис в Москва, Россия
Офис
Москва, Россия
Площадь 433 м²
Этаж 16
ID: o82428 Без комиссии. Предложение от собственника. Офисное помещение с отделкой Площадь:…
€8,705
Коммерческая в Москва, Россия
Коммерческая
Москва, Россия
Площадь 93 м²
Этаж 1/9
Продаётся коммерческое помещение, площадью 92,5 кв…
€342,195
Офис с public catering в Москва, Россия
Офис с public catering
Москва, Россия
Площадь 419 м²
Этаж 1
ID: o85732 Без комиссии. Предложение от собственника. Помещение свободного назначения с отд…
€11,782
Офис в Москва, Россия
Офис
Москва, Россия
Площадь 338 м²
Этаж 4
ID: L3727 НОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПРОДАЖ ОФИСОВ! Премиальный офисный комплекс Эйлер. Продажа офис…
€1,32 млн
Инвестиционная в Центральный федеральный округ, Россия
Инвестиционная
Центральный федеральный округ, Россия
Продается Арендный Бизнес, расположенный в Юго-Западном округе г. Москвы, на пересечении Лен…
€83,060
Realting.com
Перейти