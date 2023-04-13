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Realting.com
Португалия
Центральный регион
West
Купить коммерческую недвижимость в West, Португалия
Santa Maria Maior
12
Лиссабон
3
Avenidas Novas
1
Cascais
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Другое
Лиссабон, Португалия
330 м²
€ 2,250,000
ПОДХОДИТ ДЛЯ ПРОГРАММЫ ЗОЛОТАЯ ВИЗА 350 К Жилой комплекс в Лиссабоне, площадь основы здан…
Коммерческая 1 ванная
West, Португалия
1 ванных комнат
166 м²
€ 1,020,000
Подходит для программы Золотая Виза 350K Великолепный магазин в Baixa Pombalina площадью …
Склад
Vila Franca de Xira, Португалия
4 901 м²
Количество этажей 3
€ 2,900,000
Недвижимость находится на первом этаже здания и включает в себя 1457 SQM + 200 SQM складских…
Магазин 1 ванная
West, Португалия
1 ванных комнат
126 м²
Количество этажей 3
€ 1,095,000
Удачно расположенный магазин, в нескольких метрах от Авенида да Либердаде, рядом со всеми ви…
Коммерческая
Santa Maria Maior, Португалия
269 м²
€ 450,000
Склад с утвержденным проектом, на 3 таунхауса, расположенный в центре Фару, в 5 минутах ходь…
Офис
Avenidas Novas, Португалия
Цена по запросу
Здание расположено в Авенидасе Новас, всего в 3 км от Marqu & ecirc; с де Помбал. Он располо…
Офис
Oeiras, Португалия
16 313 м²
Количество этажей 13
Цена по запросу
Отель Oeiras удобно расположен между столичным центром Лиссабона ( в 15 минутах езды ) и Каш…
Отель
Лиссабон, Португалия
2 225 м²
€ 8,000,000
Расположенный в одном из основных районов центра Лиссабона, это идеальный отель для семейног…
Отель
Лиссабон, Португалия
921 м²
€ 12,000,000
Отель расположен в самом центре города, с хорошим доступом к транспорту, коммерческим центра…
Инвестиционная 2 спальни
Santa Maria Maior, Португалия
1 ванных комнат
76 м²
€ 395,000
Здание с 1 двухуровневой квартирой, соблюдая по своему внешнему виду оригинальный архитектур…
Коммерческая 1 ванная
Santa Maria Maior, Португалия
1 ванных комнат
308 м²
€ 550,000
Магазин / Коммерция, расположенный близко ко всем услугам и магазинам, легкий доступ. Это …
Магазин 1 ванная
Santa Maria Maior, Португалия
1 ванных комнат
€ 145,000
Коммерческая 3 ванных
Santa Maria Maior, Португалия
3 ванных комнат
115 м²
€ 1,100,000
Магазин с 115м2 в Салданья. Вставленный на первом этаже имеет большое пространство, 3 ванн…
Коммерческая 1 ванная
Santa Maria Maior, Португалия
1 ванных комнат
205 м²
€ 135,000
Магазин с террасой в Баррейро. Недвижимость состоит из большой комнаты, ванной комнаты, кл…
Коммерческая
Santa Maria Maior, Португалия
23 м²
€ 173,500
Очень хорошо расположен первый этаж коммерческой недвижимости, в одном из главных проспектов…
Коммерческая
Santa Maria Maior, Португалия
11 м²
€ 35,000
Офисная комната вставлена в очень хорошо расположенное здание, рядом со зрительным залом Хос…
Коммерческая 1 ванная
Santa Maria Maior, Португалия
1 ванных комнат
204 м²
€ 140,000
Большая коммерческая площадь, расположенная на первом этаже, площадью более 200 кв.м. Мага…
Коммерческая 2 ванных
Santa Maria Maior, Португалия
2 ванных комнат
91 м²
€ 285,000
Магазин расположен в центре Paços de Arco, недалеко от средней школы Luis de Freitas Branco …
Коммерческая
Santa Maria Maior, Португалия
66 м²
€ 260,000
Офис, расположенный в самом сердце Пасос-де-Арко, недалеко от средней школы Луиш де Фрейтас …
Коммерческая
West, Португалия
149 м²
€ 800,000
Коммерческое помещение расположено в районе Парка Наций, Лиссабон, Португалия. Помещение аре…
Офис
Cascais, Португалия
€ 1,037,500
Фантастический и совсем новый офис для торговли и услуг в Алькоитао, Кашкайш. Отличное и цен…
Коммерческая
Santa Maria Maior, Португалия
€ 1,250,000
Здание с 3 единицами: общей площадью 250 м²: с пентхаусом T1 на крыше (с 180-градусным видом…
Коммерческая
Bucelas, Португалия
235 м²
€ 650,000
Частный дом с 7 комнатами, полностью отремонтированный, на земельном участке площадью 4520 м…
Параметры недвижимости в West, Португалия
с видом на море
недорогая
элитное
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