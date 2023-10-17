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Коммерческая недвижимость в Подкарпатское воеводство, Польша

3 объекта найдено
Отель в Hoszow, Польша
Отель
Hoszow, Польша
Площадь 120 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€147,329
Отель в Wetlina, Польша
Отель
Wetlina, Польша
Площадь 1 м²
Количество этажей 1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€665,112
Ресторан, кафе в Polanczyk, Польша
Ресторан, кафе
Polanczyk, Польша
Площадь 120 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€527,680
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