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Коммерческая недвижимость в Силезское воеводство, Польша

1 объект найдено
Производство в Поремба, Польша
Производство
Поремба, Польша
Площадь 900 м²
Количество этажей 1
€1,66 млн
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