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Купить коммерческую недвижимость в Верона, Италия

1 объект найдено
Коммерческая 2 спальнив Lazise, Италия
Коммерческая 2 спальни
Lazise, Италия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 160 м²
€ 850,000
Уникальное жилище с богатой историей и неподвластным времени очарованием в пешеходном центре…

Параметры недвижимости в Верона, Италия

с видом на горы
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с видом на озеро
недорогая
элитное
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