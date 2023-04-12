Купить инвестиционная недвижимость в Венгрии

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50 объектов найдено
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Инвестиционная
Пакш, Венгрия
800 м²
€ 1,060,589
Инвестиционная
Будапешт, Венгрия
271 м²
€ 1,007,559
Инвестиционная
Будапешт, Венгрия
269 м²
€ 445,447
Инвестиционная
Gutorfoelde, Венгрия
79 349 м²
€ 715,897
Инвестиционная
Debreceni jaras, Венгрия
850 м²
€ 583,324
Инвестиционная
Debreceni jaras, Венгрия
1 660 м²
€ 1,060,589
Инвестиционная
Debreceni jaras, Венгрия
2 044 м²
€ 607,187
Инвестиционная
Пакш, Венгрия
90 м²
€ 1,303,262
Инвестиционная
Будапешт, Венгрия
711 м²
€ 664,664
10-квартирный проект развития лофта для продажи в 5-м районе Будапешта. Проект имеет юридиче…
Инвестиционная
Будапешт, Венгрия
1 207 м²
€ 1,670,427
Инвестиционная
Будапешт, Венгрия
510 м²
€ 607,187
Инвестиционная
Папа, Венгрия
893 м²
€ 398,958
Инвестиционная
Эрчи, Венгрия
2 100 м²
€ 792,790
Инвестиционная 8 ванных
Хайдубёсёрмень, Венгрия
8 ванных комнат
715 м²
€ 715,465
Инвестиционная
Тисауйварош, Венгрия
422 м²
€ 199,479
Инвестиционная
Вац, Венгрия
1 345 м²
€ 1,426,492
Инвестиционная
Будапешт, Венгрия
501 м²
€ 397,721
Инвестиционная
Будапешт, Венгрия
276 м²
€ 664,930
Инвестиционная
Будапешт, Венгрия
442 м²
€ 398,958
Инвестиционная
Будапешт, Венгрия
300 м²
€ 398,958
Инвестиционная
Будапешт, Венгрия
1 231 м²
€ 2,100,000
Инвестиционная
Кёвагоэрш, Венгрия
136 м²
€ 742,412
Инвестиционная
Киштарча, Венгрия
10 000 м²
€ 1,707,548
Инвестиционная
Szekesfehervari jaras, Венгрия
145 м²
€ 106,059
-
Инвестиционная
Будапешт, Венгрия
566 м²
€ 225,110
Инвестиционная
Шиклош, Венгрия
44 921 м²
€ 2,359,810
РАЗВИТИЕ SIKLÓS С ИНВЕСТИЦИОННОЙ КОНЦЕПЦИЕЙ ( Может быть изменен по любому другому запросу …
Инвестиционная
Сань, Венгрия
899 м²
€ 190,641
Инвестиционная
Tatabanyai jaras, Венгрия
450 м²
€ 119,051
Инвестиционная
Mindszentgodisa, Венгрия
350 м²
€ 61,174
Инвестиционная
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
2 400 м²
€ 1,329,860
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Регионы с недвижимостью на продажу
в Debreceni jaras
в Дебрецен
в Keszthelyi jaras
в Nyiregyhazi jaras
в Ньиредьхаза
в Pecsi jaras
в Печ
в Kecskemeti jaras
в Zalaegerszegi jaras
в Кечкемет
в Siofoki jaras
в Tapolcai jaras
в Хевиз
в Gyori jaras
в Balatonfueredi jaras
в Soproni jaras
в Dabasi jaras
в Залаэгерсег
в Дьёр
в Budakeszi jaras
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