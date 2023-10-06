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Коммерческая недвижимость в Будапеште, Венгрия

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38
176 объектов найдено
Коммерческая в Будапешт, Венгрия
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
Площадь 50 м²
€64,303
Коммерческая в Будапешт, Венгрия
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
Площадь 820 м²
€668,747
Коммерческая в Будапешт, Венгрия
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
Площадь 60 м²
€203,196
Коммерческая в Будапешт, Венгрия
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
Площадь 78 м²
€160,000
Коммерческая в Будапешт, Венгрия
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
Площадь 26 м²
€51,185
Коммерческая в Будапешт, Венгрия
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
Площадь 3 м²
€20,577
Коммерческая в Будапешт, Венгрия
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
Площадь 400 м²
€719,932
Коммерческая в Будапешт, Венгрия
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
Площадь 46 м²
€100,055
Коммерческая в Будапешт, Венгрия
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
Площадь 42 м²
€71,762
Коммерческая в Будапешт, Венгрия
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
Площадь 740 м²
€720,189
Коммерческая в Будапешт, Венгрия
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
Площадь 26 м²
€10,697
Коммерческая в Будапешт, Венгрия
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
Площадь 37 м²
Продается коммерческое помещение в VII районе на улице Весселеньи. Площадь недвижимости сос…
€70,733
Коммерческая в Будапешт, Венгрия
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
Площадь 26 м²
€84,879
Коммерческая в Будапешт, Венгрия
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
Площадь 13 м²
€48,870
Коммерческая в Будапешт, Венгрия
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
Площадь 38 м²
€120,889
Коммерческая в Будапешт, Венгрия
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
Площадь 1 100 м²
€1,29 млн
Инвестиционная в Будапешт, Венгрия
Инвестиционная
Будапешт, Венгрия
Площадь 800 м²
€385,816
Коммерческая в Будапешт, Венгрия
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
Площадь 47 м²
€54,014
Коммерческая в Будапешт, Венгрия
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
Площадь 56 м²
€254,638
Коммерческая в Будапешт, Венгрия
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
Площадь 65 м²
€295,535
Коммерческая в Будапешт, Венгрия
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
Площадь 121 м²
€550,173
Коммерческая в Будапешт, Венгрия
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
Площадь 29 м²
€65,589
Коммерческая в Будапешт, Венгрия
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
Площадь 1 736 м²
€771,631
Коммерческая в Будапешт, Венгрия
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
Площадь 424 м²
€889,939
Коммерческая в Будапешт, Венгрия
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
Площадь 169 м²
€433,914
Коммерческая в Будапешт, Венгрия
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
Площадь 1 160 м²
€769,059
Коммерческая в Будапешт, Венгрия
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
Площадь 289 м²
€386,672
Коммерческая в Будапешт, Венгрия
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
Площадь 280 м²
€334,116
Коммерческая в Будапешт, Венгрия
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
Площадь 2 106 м²
€1,01 млн
Коммерческая в Будапешт, Венгрия
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
Площадь 70 м²
€84,622
Как выбрать недвижимость в Будапеште?

Венгрия удивительная страна с богатейшей историей. Расцвет страны и ее столицы Будапешта настал во времена Австро-Венгерской империи, но былое величие сохранилось в этом городе до сих пор. Дунай разделяет столицу на две части — на востоке расположена Пешта, на западных холмах — Обуда и Буда. Большинство квартир в центре находится в старых зданиях, но с хорошим ремонтом. Вокруг — зеленые места и настоящее раздолье для пеших и велосипедных прогулок.

Каждый из 23 районов города имеет свои особенности

Уйбуда интересен своей богатой инфраструктурой развлечений и международными школами. Сейчас тут проживает больше всего жителей Будапешта. Раньше этот микрорайон был для исключительно богатых и знаменитых. Семейные пары с детьми предпочитают апартаменты на холме Геллерт в уютных Шашад и Шашхедь.

Микрорайон Холмы Буды отличается прекрасной панорамой на исторический город. Правда, нужно свое авто — общественный транспорт тут не задействован. В тоже время это самый престижный район города. Будафок-Тетень славится винодельнями и развлечениями.

Определяемся со стоимостью покупки жилья

Безусловно, каждый выбирает район для своего комфорта и уюта, но стоимость — также немаловажный фактор. Цены на недвижимость в Будапеште зависят от престижности района и отдаления от центра.

В элитном районе цена дома начинается от €350 000. В верхней части Будапешта любят селиться актеры и художники. Апартаменты можно приобрести за €40 000-50 000.

В двух шагах от парламента и пешеходной улицы Ваци — от €2500 за «квадрат». Жилье порадует любителей высоких потолков, оригинальной лепнины и красивых двориков. Квартиры здесь покупают в основном для сдачи туристам.
«Венгерский Бродвей» — квартал, где находится множесто театров, академий и кабаре по цене от €1800. Тут сосредоточена большая часть посольств.

Кстати, все сделки по покупке проходят при обязательном участии адвокатов. Нужно отметить, что приобретение недвижимости в Венгрии является первым шагом для получения вида на жительство и гражданства Евросоюза.

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