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Купить отель в Касандрия, Греция

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25 объектов найдено
Отель 12 спаленв Касандрия, Греция
Отель 12 спален
Касандрия, Греция
12 ванных комнат 450 м²
€ 1,200,000
Property Code: 3-1179 - Hotel FOR SALE in Kassandra Kassandreia for €1.200.000 . This 450 sq…
Отель 5 спаленв Kallithea, Греция
Отель 5 спален
Kallithea, Греция
5 Количество комнат 300 м² -1 Этаж
€ 1,400,000
Afitos ПРОДАЁТСЯ Гостиница 5 Помещения, 5 Кухня 5 Ванная Площадь: 300 m2, 4 Уровни, Хороше…
Отельв Fourka, Греция
Отель
Fourka, Греция
1 500 м² -1 Этаж
€ 6,000,000
Продается действующий отель 2* в Греции на 45 номеров на полуострове Халкидики. Данный объек…
Отельв Kallithea, Греция
Отель
Kallithea, Греция
300 м² -1 Этаж
€ 370,000
Kallithea ПРОДАЁТСЯ Гостиница 18 WC Площадь: 300 m2, 3 Уровни, Не важно, Сад, Вид, Код. …
Отель 5 спаленв Kallithea, Греция
Отель 5 спален
Kallithea, Греция
5 ванных комнат 300 м²
€ 1,400,000
Код недвижимости: HPS3273 - Отель НА ПРОДАЖУ в Кассандре Афитос для € 1.400.000. Это 300 кв.…
Отельв Kallithea, Греция
Отель
Kallithea, Греция
300 м²
€ 370,000
Property Code: HPS2498 - Hotel FOR SALE in Kassandra Kallithea for €370.000 . This 300 sq. m…
Отельв Fourka, Греция
Отель
Fourka, Греция
1 500 м²
€ 6,000,000
Код недвижимости: HPS171 - Отель НА ПРОДАЖУ в Кассандре Фурка за € 6.000.000. Это 1500 кв. О…
Отель 1 комнатав Kallithea, Греция
Отель 1 комната
Kallithea, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 800,000
Продается отель площадью 220 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Недвижимость …
Отель 9 спаленв Kallithea, Греция
Отель 9 спален
Kallithea, Греция
9 ванных комнат 500 м²
€ 1,200,000
Код недвижимости: 4 -594 - Отель ПРОДАЕТСЯ в Кассандре Каллитея за € 1.200.000. Это 500 кв. …
Отель 1 комнатав Kallithea, Греция
Отель 1 комната
Kallithea, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,600,000
Продается отель площадью 232 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Из окон откры…
Отель 22 спальнив Касандрия, Греция
Отель 22 спальни
Касандрия, Греция
22 ванных комнат 1 420 м²
€ 800,000
Незаконченный отель расположен на полуострове Кассандра у моря и в 1300 метрах от деревни. О…
Отель 15 комнатв Fourka, Греция
Отель 15 комнат
Fourka, Греция
15 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,100,000
Продается отель площадью 288 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Гостиница име…
Отель 124 комнатыв Fourka, Греция
Отель 124 комнаты
Fourka, Греция
124 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается гостиница 5* на первой линии от моря в одном из красивейших районов п-ова Кассандр…
Отель 47 комнатв Fourka, Греция
Отель 47 комнат
Fourka, Греция
47 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается гостиничный комплекс на п-ове Халкидики. комплекс состоит из 4 зданий, расположенн…
Отель 39 комнатв Fourka, Греция
Отель 39 комнат
Fourka, Греция
39 Количество комнат Количество этажей 3
€ 3,000,000
Продается гостиница в одном из самых престижных поселков п-ова Кассандра. На территории площ…
Отель 15 комнатв Kallithea, Греция
Отель 15 комнат
Kallithea, Греция
15 Количество комнат Количество этажей 2
€ 600,000
Продается гостиница в популярном курортном поселке п-ова Кассандра. Номерной фонд отеля сост…
Отель 2 спальнив Kallithea, Греция
Отель 2 спальни
Kallithea, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 2
€ 850,000
Продается комплекс из шести таунхаусов в популярном курортном поселке полуострова Халкидики.…
Отель 1 комнатав Касандрия, Греция
Отель 1 комната
Касандрия, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,950,000
Предлагаем вашему вниманию гостиничный комплекс площадью 5700 кв.м в Халкидиках. Комплекс со…
Отель 1 комнатав Fourka, Греция
Отель 1 комната
Fourka, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 525,000
Продается трех этажное здание площадью 230 кв.м на п-ове Кассандра, Халкидики. Здание состои…
Отель 1 комнатав Касандрия, Греция
Отель 1 комната
Касандрия, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 380,000
Выгодный бизнес - сдача в краткосрочную аренду комнат на п-ове Кассандра, Халкидики. Гостини…
Отель 1 комнатав Kallithea, Греция
Отель 1 комната
Kallithea, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,100,000
Продается отель площадью 450 кв.в центре одного из самых популярных туристических районов п-…
Отель 1 комнатав Kallithea, Греция
Отель 1 комната
Kallithea, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 900,000
Продается жилой комплекс 600 кв м в Халкидиках. Комплекс состоит из 4 зданий. Каждое здание …
Отель 1 комнатав Kallithea, Греция
Отель 1 комната
Kallithea, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 480,000
Продается отель площадью 293 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Из окон откры…
Отель 1 комнатав Kallithea, Греция
Отель 1 комната
Kallithea, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 600,000
Продается отель площадью 260 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. У объекта ест…
Отель 13 комнатв Касандрия, Греция
Отель 13 комнат
Касандрия, Греция
13 Количество комнат 425 м²
€ 680,000
Продается действующая гостиница в Греции, Халкидики, Кассандра, Полихроно. Площадь участ…
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