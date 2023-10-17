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Коммерческая недвижимость в Thessaloniki, Греция
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7 объектов найдено
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Коммерческая 2 комнаты с мебелью, с камином, с Painted
dendro, Греция
2
3
115 м²
Property Code: 621730 - Maisonette FOR SALE in Xilokastro Ano Loutro for €185.000 . This 115…
Цена по запросу
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Коммерческая с Panoramic, с View Sea, с Buildable
Asprvrysi, Греция
5 700 м²
Код недвижимости. 621562 - Agricaltural ДЛЯ ПРОДАЖИ в Nafplio Pirgiotika за € 88.000. Открой…
Цена по запросу
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Коммерческая 9 комнат с мебелью, с камином, с Painted
Asprvrysi, Греция
9
10
610 м²
ID недвижимость. 581364 - Центр, участок ПРОДАЕТСЯ . Жилая площадь ок. 375 м2, - цена покупк…
Цена по запросу
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Коммерческая 2 комнаты с мебелью, с кладовой, с Painted
Asprvrysi, Греция
2
1
75 м²
Код недвижимости: 1617 - Дом на продажу в Nafplio Lefkakia для € 119.000. Это 75 кв. Дом пос…
Цена по запросу
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Коммерческая с Panoramic, с Energy class Excluded, с With water power
Asprvrysi, Греция
3 500 м²
ID недвижимость. 58881 - Пиргиотика, земельный участок, который будет продаваться . Жилая пл…
Цена по запросу
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Коммерческая с Panoramic, с Buildable, с Energy class Excluded
Asprvrysi, Греция
45 000 м²
Property Code. 581262 - Agricultural FOR SALE in Nafplio Pirgiotika for €200.000 . Discover …
Цена по запросу
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Коммерческая 4 комнаты с мебелью, с камином, с Painted
Asprvrysi, Греция
4
5
290 м²
Property Code: 581279 - Hotel FOR SALE in Asini Vivari for €590.000 . This 290 sq. m. furnis…
Цена по запросу
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