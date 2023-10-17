Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Греция
  4. Thessaloniki

Коммерческая недвижимость в Thessaloniki, Греция

7 объектов найдено
Коммерческая 2 комнаты с мебелью, с камином, с Painted в dendro, Греция
Коммерческая 2 комнаты с мебелью, с камином, с Painted
dendro, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 115 м²
Property Code: 621730 - Maisonette FOR SALE in Xilokastro Ano Loutro for €185.000 . This 115…
Цена по запросу
Коммерческая с Panoramic, с View Sea, с Buildable в Asprvrysi, Греция
Коммерческая с Panoramic, с View Sea, с Buildable
Asprvrysi, Греция
Площадь 5 700 м²
Код недвижимости. 621562 - Agricaltural ДЛЯ ПРОДАЖИ в Nafplio Pirgiotika за € 88.000. Открой…
Цена по запросу
Коммерческая 9 комнат с мебелью, с камином, с Painted в Asprvrysi, Греция
Коммерческая 9 комнат с мебелью, с камином, с Painted
Asprvrysi, Греция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 610 м²
ID недвижимость. 581364 - Центр, участок ПРОДАЕТСЯ . Жилая площадь ок. 375 м2, - цена покупк…
Цена по запросу
Коммерческая 2 комнаты с мебелью, с кладовой, с Painted в Asprvrysi, Греция
Коммерческая 2 комнаты с мебелью, с кладовой, с Painted
Asprvrysi, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Код недвижимости: 1617 - Дом на продажу в Nafplio Lefkakia для € 119.000. Это 75 кв. Дом пос…
Цена по запросу
Коммерческая с Panoramic, с Energy class Excluded, с With water power в Asprvrysi, Греция
Коммерческая с Panoramic, с Energy class Excluded, с With water power
Asprvrysi, Греция
Площадь 3 500 м²
ID недвижимость. 58881 - Пиргиотика, земельный участок, который будет продаваться . Жилая пл…
Цена по запросу
Коммерческая с Panoramic, с Buildable, с Energy class Excluded в Asprvrysi, Греция
Коммерческая с Panoramic, с Buildable, с Energy class Excluded
Asprvrysi, Греция
Площадь 45 000 м²
Property Code. 581262 - Agricultural FOR SALE in Nafplio Pirgiotika for €200.000 . Discover …
Цена по запросу
Коммерческая 4 комнаты с мебелью, с камином, с Painted в Asprvrysi, Греция
Коммерческая 4 комнаты с мебелью, с камином, с Painted
Asprvrysi, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 290 м²
Property Code: 581279 - Hotel FOR SALE in Asini Vivari for €590.000 . This 290 sq. m. furnis…
Цена по запросу
Realting.com
Перейти