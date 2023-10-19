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Коммерческая недвижимость в Берлин и окрестности, Германия

отели
4
8 объектов найдено
Отель в Берлин и окрестности, Германия
Отель
Берлин и окрестности, Германия
Германия г.Берлин Отель в районе Шёнеберг Отель 3*** в отли…
€12,50 млн
Коммерческая с кредитом / ипотекой в Берлин и окрестности, Германия
Коммерческая с кредитом / ипотекой
Берлин и окрестности, Германия
Площадь 8 500 м²
Германия г.Берлин Торговый центр рядом с метро …
€24,50 млн
Коммерческая с кредитом / ипотекой в Берлин и окрестности, Германия
Коммерческая с кредитом / ипотекой
Берлин и окрестности, Германия
Площадь 1 106 м²
Германия Северный Рейн-Вестфалия г.Бад-Эйнхаузен (Оэнхаузен) Суперма…
€1,87 млн
Коммерческая с лифтом, с кредитом / ипотекой в Берлин и окрестности, Германия
Коммерческая с лифтом, с кредитом / ипотекой
Берлин и окрестности, Германия
Площадь 8 088 м²
Германия г.Берлин Офисное здание с доходом от аренды Оф…
€8,65 млн
Отель в Берлин и окрестности, Германия
Отель
Берлин и окрестности, Германия
Площадь 7 460 м²
Германия г.Берлин   Отель в центре Берлина   Отель на самой …
€13,50 млн
Отель с сауной в Берлин и окрестности, Германия
Отель с сауной
Берлин и окрестности, Германия
Площадь 8 900 м²
Германия г.Берлин Отель 4**** рядом с KaDeWe   Большой красивый о…
€19,60 млн
Отель в Берлин и окрестности, Германия
Отель
Берлин и окрестности, Германия
Площадь 15 756 м²
Германия г.Берлин   Отельный комплекс 4*   Новый современный…
€32,80 млн
Инвестиционная в Берлин и окрестности, Германия
Инвестиционная
Берлин и окрестности, Германия
Площадь 8 000 м²
Германия г.Берлин   Инвестпроект в Берлине   Предложение для…
€35,00 млн
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