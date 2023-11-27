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Коммерческая недвижимость в Гамбии

1 объект найдено
Top Rated Small Luxury Apartment Complex For Sale | Brufut Heights – Trankil The Gambia в Brufut, Гамбия
Top Rated Small Luxury Apartment Complex For Sale | Brufut Heights – Trankil The Gambia
Brufut, Гамбия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 10
Количество этажей 2
“Welcome to a unique investment opportunity in the heart of Brufut Heights/Trankil, just a m…
€850,000
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