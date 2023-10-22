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Коммерческая недвижимость в Savonlinnan seutukunta, Финляндия

Савонлинна
4
4 объекта найдено
Отель в Савонлинна, Финляндия
Отель
Савонлинна, Финляндия
Предлагается к продаже туристический центр для семейного отдыха в восточной Финляндии, регио…
Цена по запросу
Отель в Савонлинна, Финляндия
Отель
Савонлинна, Финляндия
Описание бизнеса Продается действующий гостиничный комплекс на берегу озера (курортный рег…
Цена по запросу
Офис в Савонлинна, Финляндия
Офис
Савонлинна, Финляндия
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Коммерч…
Цена по запросу
Офис в Савонлинна, Финляндия
Офис
Савонлинна, Финляндия
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Коммерчес…
Цена по запросу
Realting.com
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