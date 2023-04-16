Купить коммерческую недвижимость в Протарасе, Кипр

Недвижимость в Протарасе: уютные апартаменты рядом со Средиземным морем

Популярность города Протараса на юго-востоке Кипра растет с каждым годом. Приобрести здесь уютные дома и виллы стараются не только местные жители, но и граждане из других стран. Особенный интерес к недвижимости в Протарасе проявляют инвесторы из стран СНГ. Купленные квадратные метры они используют в качестве сезонного жилья или сдают в аренду туристам. Чистая прибыль от сдачи однокомнатной квартиры в туристический сезон здесь составляет 3000-4000 евро.

Какую можно купить недвижимость в Протарасе?

Живописный кипрский город предлагает иностранным инвесторам обширный выбор апартаментов:

Любителям экзотики понравятся элитные виллы и коттеджи рядом со Средиземным морем.

Для больших семей с детьми отличным выбором станут двухкомнатные и трехкомнатные квартиры в центральных районах.

Индивидуальных предпринимателей заинтересуют роскошные отели и рестораны в хорошо проходимых местах.

Преимущества для инвесторов

Недвижимость в Протарасе считается одной из самых доступных в Кипре. Приобрести ее вполне могут люди со средними доходами. Нынешняя стоимость однокомнатной квартиры в Протарасе не превышает 40000-50000 евро. Без ремонта апартаменты можно купить еще дешевле. Цены на жилье в Протарасе могут быть высокими у объектов, находящихся рядом с морем.

С другой стороны, даже крупные инвестиции, вложенные в квадратные метры, быстро окупают себя из-за низких налогов и постоянного роста стоимости недвижимости. К преимуществам можно отнести и тот факт, что иностранцам при покупке жилых и коммерческих объектов выдается ВНЖ с возможностью получить ПМЖ в Кипре.