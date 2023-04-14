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Купить коммерческую недвижимость в Ларнака, Кипр

Ларнака
42
Xylotympou
3
45 объектов найдено
Магазинв Ларнака, Кипр
Магазин
Ларнака, Кипр
Цена по запросу
Новый проект, расположенный в ближайшем районе к Новой Марине в Ларнаке. Его идеальный выбор…
Магазинв Ларнака, Кипр
Магазин
Ларнака, Кипр
Цена по запросу
Магазин 132м2 внутренней площади и 65м2 мезонина в 8-этажном здании, состоящем из 39 единиц.…
Коммерческаяв Ларнака, Кипр
Коммерческая
Ларнака, Кипр
116 м²
€ 1,071,137
Продается бизнес площадью 116 кв.м В Ларнаке. Из окон открывается вид на море. У объекта ест…
Коммерческаяв Ларнака, Кипр
Коммерческая
Ларнака, Кипр
148 м²
€ 2,102,443
Продается бизнес площадью 148 кв.м В Ларнаке. Из окон открывается вид на море. Недвижимость …
Коммерческаяв Ларнака, Кипр
Коммерческая
Ларнака, Кипр
219 м²
€ 2,411,640
Продается бизнес площадью 219 кв.м В Лимассоле. Недвижимость продается с мебелью. К недвижим…
Коммерческаяв Ларнака, Кипр
Коммерческая
Ларнака, Кипр
241 м²
€ 1,994,200
Продается бизнес площадью 241 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на море. Недвижимост…
Коммерческаяв Ларнака, Кипр
Коммерческая
Ларнака, Кипр
736 м²
€ 750,000
Продается бизнес площадью 736 кв.м В Ларнаке. Недвижимость продается с мебелью
Коммерческаяв Ларнака, Кипр
Коммерческая
Ларнака, Кипр
€ 1,505,000
Продается бизнес площадью 0 кв.м В Ларнаке. Недвижимость продается с мебелью
Отельв Ларнака, Кипр
Отель
Ларнака, Кипр
1 500 м²
€ 3,550,000
Продается отель площадью 1500 кв.м В Протарасе. Недвижимость продается с мебелью. Отель расп…
Магазинв Ларнака, Кипр
Магазин
Ларнака, Кипр
Цена по запросу
Новый проект расположен в самом центре города Ларнака и в 300 метрах от школ Американской ак…
Коммерческая 1 комнатав Ларнака, Кипр
Коммерческая 1 комната
Ларнака, Кипр
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 750,000
Продается бизнес площадью 736 кв.м В Ларнаке. Недвижимость продается с мебелью
Офисв Ларнака, Кипр
Офис
Ларнака, Кипр
Цена по запросу
Офис на продажу в центре города Ларнака.Вид на мореКрытая площадь 73 кв.м.2 этажПарковочное …
Офисв Ларнака, Кипр
Офис
Ларнака, Кипр
Цена по запросу
Новое коммерческое здание, расположенное в самом сердце Ларнаки. Проект включает в себя как …
Офисв Ларнака, Кипр
Офис
Ларнака, Кипр
Цена по запросу
Новое коммерческое здание, расположенное в самом сердце Ларнаки. Проект включает в себя как …
Магазинв Ларнака, Кипр
Магазин
Ларнака, Кипр
Цена по запросу
Новое коммерческое здание, расположенное в самом сердце Ларнаки. Проект включает в себя как …
Офисв Ларнака, Кипр
Офис
Ларнака, Кипр
Цена по запросу
Новое коммерческое здание, расположенное в самом сердце Ларнаки. Проект включает в себя как …
Магазинв Xylotymbou, Кипр
Магазин
Xylotymbou, Кипр
Цена по запросу
В рамках проекта смешанного использования в центре туристического района Ларнаки.Категория э…
Магазинв Xylotymbou, Кипр
Магазин
Xylotymbou, Кипр
Цена по запросу
В рамках проекта смешанного использования в центре туристического района Ларнаки.Категория э…
Магазинв Xylotymbou, Кипр
Магазин
Xylotymbou, Кипр
Цена по запросу
В рамках проекта смешанного использования в центре туристического района Ларнаки.Категория э…
Коммерческаяв Ларнака, Кипр
Коммерческая
Ларнака, Кипр
Цена по запросу
Здание было построено около 4 лет назад из материалов очень хорошего качества и состоит из с…
Магазинв Ларнака, Кипр
Магазин
Ларнака, Кипр
Цена по запросу
Магазин и офис в Хризополитии, Ларнака. Магазин на первом этаже и квартира на 5-м. Этаж. Маг…
Магазинв Ларнака, Кипр
Магазин
Ларнака, Кипр
Цена по запросу
Магазин на первом этаже многофункционального здания в Сотиросе, Ларнака. Магазин состоит из …
Коммерческаяв Ларнака, Кипр
Коммерческая
Ларнака, Кипр
Цена по запросу
This is a corner commercial building in Larnaca Center , Prime Location.It consists of a gro…
Магазинв Ларнака, Кипр
Магазин
Ларнака, Кипр
Цена по запросу
A former bank branch on a central avenue in Larnaca.It consists of a ground floor of 281sqm …
Магазинв Ларнака, Кипр
Магазин
Ларнака, Кипр
Цена по запросу
A ground floor retail unit in Larnaca.The shop comprises of an open plan retail space on the…
Магазинв Ларнака, Кипр
Магазин
Ларнака, Кипр
Цена по запросу
Угловой магазин с мезонином, в центре города в квартале Сотирос, в муниципалитете Ларнаки.Ма…
Магазинв Ларнака, Кипр
Магазин
Ларнака, Кипр
€ 80,000
Магазин расположен в центре города Ларнака ( в центре города ).Пешком до Финикудес 3 минуты,…
Магазинв Ларнака, Кипр
Магазин
Ларнака, Кипр
€ 80,000
Расположен в торговом центре Ларнаки.Пешком до Финикудес 4 минуты, доступно название, парков…
Магазинв Ларнака, Кипр
Магазин
Ларнака, Кипр
Цена по запросу
Совершенно новый кофейня на продажу на пляже Манкензи в Ларнаке, прямо напротив знаменитого …
Магазинв Ларнака, Кипр
Магазин
Ларнака, Кипр
Цена по запросу
The property is located in the “Koukouladies” locale about very close to the Amm…

Параметры недвижимости в Ларнака, Кипр

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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