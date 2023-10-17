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Коммерческая недвижимость в Жодинский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Производство в Будагово, Беларусь
Производство
Будагово, Беларусь
Площадь 15 м²
Количество этажей 3
Продается пристройка к административно бытовомум комплексу. Узнать стоимость Вашей недвижимо…
€56,848
Realting.com
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