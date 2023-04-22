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Коммерческая недвижимость в Знаменский сельский Совет, Беларусь

4 объекта найдено
Производство в Медно, Беларусь
Производство
Медно, Беларусь
1/1 Этаж
€ 5,015
Земельный участок площадью 0,1016 га с расположенным на нём строением площадью 9,3 кв.м (наз…
Склад в Медно, Беларусь
Склад
Медно, Беларусь
9 м²
€ 6,382
Лот 6215. В продаже склад ГСМ, расположенный в аг. Медно. Фундамент - бетон, стены - ж/б пан…
Производство в Знаменка, Беларусь
Производство
Знаменка, Беларусь
1/1 Этаж
€ 50,146
Производственно - складское здание с офисным блоком в собственность в аг. Страдечь Брестског…
Коммерческая в Медно, Беларусь
Коммерческая
Медно, Беларусь
€ 9,026
Земельный участок площадью 0,0288 га с расположенным на нём незавершённым капитальным строен…
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