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Купить коммерческую недвижимость в Ждановичи, Беларусь

4 объекта найдено
Коммерческаяв Ждановичи, Беларусь
Коммерческая
Ждановичи, Беларусь
962 м² Количество этажей 3
€ 720,558
 Административно-хозяйственное здание аг. Ждановичи, ул. Парковая,  дом 9 Площадь:…
Магазин 1 комнатав Ждановичи, Беларусь
Магазин 1 комната
Ждановичи, Беларусь
1 Количество комнат 12 м²
€ 7,926
Продаётся торговое место(павильон), расположенном в торговом центре в Ждановичах, Корона. То…
Коммерческая 10 комнатв Ждановичи, Беларусь
Коммерческая 10 комнат
Ждановичи, Беларусь
10 Количество комнат 465 м² 1/2 Этаж
€ 286,422
В непосредственной близости от города Минска, продаётся имущественный комплекс со складскими…
Складв Ждановичи, Беларусь
Склад
Ждановичи, Беларусь
876 м² 1/2 Этаж
€ 630,489
Продаётся здание со складскими помещениями. Общая площадь = 876,1м2. На первом этаже - склад…
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