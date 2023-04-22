Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Брестская область
  4. Жабинковский район
  5. Жабинка

Коммерческая недвижимость в Жабинка, Беларусь

4 объекта найдено
Коммерческая в Жабинка, Беларусь
Коммерческая
Жабинка, Беларусь
1/1 Этаж
€ 7,750
Земельный участок (назначение - для обслуживание здания торгового павильона) площадью 0,1267…
Магазин в Жабинка, Беларусь
Магазин
Жабинка, Беларусь
28 м²
€ 7,750
ЛОТ 4263. Торговый павильон в центре Жабинки, расположенный на участке площадью 12,67 соток …
Производство в Жабинка, Беларусь
Производство
Жабинка, Беларусь
1/1 Этаж
€ 59,263
Производственно-складское здание в собственность в д. Стеброво Жабинковского района общей пл…
Производство в Жабинка, Беларусь
Производство
Жабинка, Беларусь
1/1 Этаж
€ 30,999
Автомойка с оборудованием в собственность в промышленной зоне города Жабинка Брестской облас…
Realting.com
Перейти