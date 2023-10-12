Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Беларусь
  4. Зельва

Коммерческая недвижимость в Зельва, Беларусь

3 объекта найдено
Коммерческая с парковкой, с кондиционером, с интернетом в Зельва, Беларусь
Коммерческая с парковкой, с кондиционером, с интернетом
Зельва, Беларусь
Площадь 1 588 м²
Продается в собственность действующий придорожный гостинично-развлекательный комплекс, состо…
€329,462
Ресторан, кафе с парковкой, с кондиционером, с интернетом в Зельва, Беларусь
Ресторан, кафе с парковкой, с кондиционером, с интернетом
Зельва, Беларусь
Площадь 1 588 м²
Продается придорожный гостинично-развлекательный комплекс, состоящий из мотелей, кемпингов, …
€329,462
Производство с парковкой, с подъездными путями, с отдельным входом в Зельва, Беларусь
Производство с парковкой, с подъездными путями, с отдельным входом
Зельва, Беларусь
Площадь 562 м²
Количество этажей 2
  Продается отдельностоящее 2-этажное капитальное строение деревообрабатывающего производств…
€56,479
Realting.com
Перейти