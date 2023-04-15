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Купить коммерческую недвижимость в Витебск, Беларусь

10 объектов найдено
Офисв Витебск, Беларусь
Офис
Витебск, Беларусь
4 211 м² Количество этажей 3
€ 792,543
Здание многофункциональное г. Витебск, пр. Фрунзе, 81,к.18 Общая площадь: 4211,2м2 Прос…
Складв Витебск, Беларусь
Склад
Витебск, Беларусь
273 м² 1/1 Этаж
€ 71,296
Магазинв Витебск, Беларусь
Магазин
Витебск, Беларусь
65 м² 1 Этаж
€ 46,832
Продаётся изолированное помещение с оборудованием под парикмахерскую по ул. Чкалова 50, обще…
Складв Витебск, Беларусь
Склад
Витебск, Беларусь
273 м² 1/1 Этаж
€ 71,296
Складв Витебск, Беларусь
Склад
Витебск, Беларусь
26 м² Количество этажей 5
€ 4,503
Продается подвальное помещение в жилом 5ти этажном доме в г. Витебске по ул. Чапаева, 7. Пло…
Склад 2 комнатыв Витебск, Беларусь
Склад 2 комнаты
Витебск, Беларусь
2 Количество комнат 26 м² Количество этажей 5
€ 22,515
Продается подвальное помещение под жилым домом в г. Витебске по ул. Чапаева, 7.  Площад…
Коммерческая 1 комнатав Витебск, Беларусь
Коммерческая 1 комната
Витебск, Беларусь
1 Количество комнат 392 м² 1/1 Этаж
€ 64,844
Продажа здания cпециализированного автомобильного транспорта. Общая площадь -391,8 м2 Н…
Офис 2 комнатыв Витебск, Беларусь
Офис 2 комнаты
Витебск, Беларусь
2 Количество комнат 51 м² 1/9 Этаж
€ 37,556
Продам помещение, пересечение пр-та Людникова и пр-та Фрунзе. Помещение …
Офисв Витебск, Беларусь
Офис
Витебск, Беларусь
14 711 м²
€ 3,300,806
Административно-складской комплекс г. Витебск, ул. Гагарина, 222А Общая площадь: 14 711.4 м2…
Производствов Витебск, Беларусь
Производство
Витебск, Беларусь
8 044 м²
€ 1,448,913
Производственно-административный корпус г. Витебск, ул. Гагарина, 222Б Общая площадь: 8…

Параметры недвижимости в Витебск, Беларусь

с видом на горы
недорогая
элитное
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