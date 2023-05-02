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Коммерческая недвижимость в Узда, Беларусь

3 объекта найдено
Коммерческая в Узда, Беларусь
Коммерческая
Узда, Беларусь
252 м² 1/1 Этаж
€ 127,635
Продается отдельно стоящее блочное одноэтажное административное здание (офисное помещение) о…
Производство в Узда, Беларусь
Производство
Узда, Беларусь
2 190 м² 1/1 Этаж
€ 291,737
Продается комплекс зданий и сооружений (производственная база), состоящий из отдельных капит…
Коммерческая 7 комнат в Узда, Беларусь
Коммерческая 7 комнат
Узда, Беларусь
7 Количество комнат 352 м² Количество этажей 2
€ 41,026
Коттедж в пригороде Минска! Возможен перевод в нежилой фонд. Месторасположение: в 56 км от М…
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