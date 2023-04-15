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Купить коммерческую недвижимость в Тельминский сельский Совет, Беларусь

4 объекта найдено
Коммерческаяв Тельминский сельский Совет, Беларусь
Коммерческая
Тельминский сельский Совет, Беларусь
10 м²
€ 540,370
Лот 2679. База отдыха на берегу реки Мухавец в ближайшем пригороде Бреста. Участок 2, 98 га …
Производствов Тельминский сельский Совет, Беларусь
Производство
Тельминский сельский Совет, Беларусь
1/1 Этаж
€ 270,185
Комплекс зданий в собственность в районе д. Ямно Брестского района общей площадью капитальны…
Складв Тельмы 1, Беларусь
Склад
Тельмы 1, Беларусь
354 м²
€ 46,382
Продается незавершенное законсервированное капитальное строение под складское помещение в Бр…
Офисв Тельминский сельский Совет, Беларусь
Офис
Тельминский сельский Совет, Беларусь
2 990 м² 1/2 Этаж
€ 720,494
Мы работаем от собственника! Покупая этот объект, Вы не платите агентству комиссию! Продаетс…

Параметры недвижимости в Тельминский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
недорогая
элитное
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