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Коммерческая недвижимость в Столбцы, Беларусь

1 объект найдено
Коммерческая с парковкой, с мебелью, с интернетом в Столбцы, Беларусь
Коммерческая с парковкой, с мебелью, с интернетом
Столбцы, Беларусь
Площадь 7 940 м²
Этаж 1
Адрес: Минская область, Столбцовский р-н, 277-й км. Площадь – 27.1 м2, 130.4 м2, 7782 м2 АЗС…
€898,533
Realting.com
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