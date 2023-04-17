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Купить коммерческую недвижимость в Стародорожский район, Беларусь

Старые Дороги
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3 объекта найдено
Производствов Старые Дороги, Беларусь
Производство
Старые Дороги, Беларусь
1 093 м² Количество этажей 2
€ 77,381
Отапливаемое коммерческое здание с участком в Старых Дорогах!  Адрес: Старые Дороги, ул…
Коммерческая 10 комнатв Старые Дороги, Беларусь
Коммерческая 10 комнат
Старые Дороги, Беларусь
10 Количество комнат 1 084 м² Количество этажей 3
€ 91,037
     Продается отдельно стоящее многофункциональное здание в центре г. С…
Коммерческая 2 комнатыв Старые Дороги, Беларусь
Коммерческая 2 комнаты
Старые Дороги, Беларусь
2 Количество комнат 136 м² 1/1 Этаж
Цена по запросу
Предлагаем Вашему вниманию отдельно стоящее, многофункциональное здание с  хорошим ремо…

Параметры недвижимости в Стародорожский район, Беларусь

с видом на горы
недорогая
элитное
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