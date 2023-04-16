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Купить коммерческую недвижимость в Станьковский сельский Совет, Беларусь

5 объектов найдено
Коммерческая 1 комнатав Станьковский сельский Совет, Беларусь
Коммерческая 1 комната
Станьковский сельский Совет, Беларусь
1 Количество комнат 1 174 м² 1/1 Этаж
€ 46,836
Продается кирпичное здание с возможностью перепрофилирования  площадью 1174,4 кв.м. Рас…
Производство 1 комнатав Станьково, Беларусь
Производство 1 комната
Станьково, Беларусь
1 Количество комнат 987 м² 1/2 Этаж
€ 175,636
Продажа производственно – складского комплекса в д. Станьково.   На огороженной т…
Магазинв Станьково, Беларусь
Магазин
Станьково, Беларусь
46 м² 1 Этаж
€ 8,557
Продается в самом центре д. Станьково Дзержинского района (27 км от МКАД) административно-хо…
Коммерческая 2 комнатыв Станьковский сельский Совет, Беларусь
Коммерческая 2 комнаты
Станьковский сельский Совет, Беларусь
2 Количество комнат 78 м² Количество этажей 1
€ 35,938
Продается производственно-складское помещение с участком рядом с д. Станьково. Дзержинский р…
Склад 4 комнатыв Станьково, Беларусь
Склад 4 комнаты
Станьково, Беларусь
4 Количество комнат 300 м² 1/1 Этаж
€ 135,105
Внимание! Возможна аренда складских помещений от 100 м2 до 1000 м2, по цене 1,2 дол.сша/м2.&…

Параметры недвижимости в Станьковский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
недорогая
элитное
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