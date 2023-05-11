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Коммерческая недвижимость в Смолевичи, Беларусь

6 объектов найдено
Магазин в Смолевичи, Беларусь
Магазин
Смолевичи, Беларусь
Площадь 418 м²
€ 72,842
Коммерческая в Смолевичи, Беларусь
Коммерческая
Смолевичи, Беларусь
Площадь 187 м²
€ 36,421
Склад 50 комнат в Смолевичи, Беларусь
Склад 50 комнат
Смолевичи, Беларусь
Комнаты 50
Площадь 2 156 м²
Этаж 1/2
€ 391,528
Магазин 3 комнаты в Смолевичи, Беларусь
Магазин 3 комнаты
Смолевичи, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 362 м²
Этаж 1/1
€ 22,763
Производство в Смолевичи, Беларусь
Производство
Смолевичи, Беларусь
Площадь 157 м²
Цена по запросу
Производство в Смолевичи, Беларусь
Производство
Смолевичи, Беларусь
Площадь 595 м²
€ 200,317
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