Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Беларусь
  4. Слуцк

Коммерческая недвижимость в Слуцк, Беларусь

7 объектов найдено
Магазин 2 комнаты с парковкой, с отдельным входом, в оживленном месте в Слуцк, Беларусь
Магазин 2 комнаты с парковкой, с отдельным входом, в оживленном месте
Слуцк, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 51 м²
Этаж 1/5
 Продается торговое помещение в городе Слуцке  Адрес: г. Слуцк ул. Кононовича, д. 4. ❤️Прода…
€35,921
Коммерческая с парковкой, с подъездными путями, с отдельным входом в Слуцк, Беларусь
Коммерческая с парковкой, с подъездными путями, с отдельным входом
Слуцк, Беларусь
Площадь 944 м²
Количество этажей 3
Интересный объект по интересной цене в г. Слуцке! Предлагаем вашему вниманию отдельностоящее…
€178,661
Магазин 4 комнаты с парковкой, с отдельным входом, в оживленном месте в Слуцк, Беларусь
Магазин 4 комнаты с парковкой, с отдельным входом, в оживленном месте
Слуцк, Беларусь
Комнаты 4
Площадь 72 м²
Этаж 1
Торговое помещение Адрес: Слуцк, ул. Мельничная, д. 12Б ❤️ Продается хорошее помещение для к…
€32,991
Коммерческая с охраной, с подъездными путями в Слуцк, Беларусь
Коммерческая с охраной, с подъездными путями
Слуцк, Беларусь
Площадь 18 м²
Этаж 1/1
Продается автостоянка в г. Слуцке, по ул. Ленина, 96А. Земельный участок в постоянном польз…
€89,803
Коммерческая 10 комнат с подъездными путями, с отдельным входом в Слуцк, Беларусь
Коммерческая 10 комнат с подъездными путями, с отдельным входом
Слуцк, Беларусь
Комнаты 10
Площадь 377 м²
Этаж 1/1
Редкое предложение: здание административно-хозяйственного назначения вблизи центральных улиц…
€47,265
Склад с парковкой, с подъездными путями, с отдельным входом в Слуцк, Беларусь
Склад с парковкой, с подъездными путями, с отдельным входом
Слуцк, Беларусь
Площадь 1 009 м²
Этаж 1/1
Здание бывшей кухни-столовой 1008,6 м2 расположено на участке 0,4973 га. По периметру участо…
€56,718
Коммерческая с интернетом, с видеонаблюдением, с охраной в Слуцк, Беларусь
Коммерческая с интернетом, с видеонаблюдением, с охраной
Слуцк, Беларусь
Площадь 692 м²
Количество этажей 1
Продается готовый бизнес в г. Слуцке. На земельном участке площадью 0.94 га (договор аренды)…
€283,589
Realting.com
Перейти