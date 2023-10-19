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Коммерческая недвижимость в Щучинский район, Беларусь

Лядский сельский Совет
6
6 объектов найдено
Коммерческая с парковкой, с подъездными путями, с отдельным входом в Топилишки, Беларусь
Коммерческая с парковкой, с подъездными путями, с отдельным входом
Топилишки, Беларусь
Площадь 1 211 м²
Количество этажей 2
Продаётся капитальное строение в районе деревни Топилишки. Общая площадь здания 1211 кв.м. О…
€57,886
Коммерческая с парковкой, с подъездными путями, с отдельным входом в Топилишки, Беларусь
Коммерческая с парковкой, с подъездными путями, с отдельным входом
Топилишки, Беларусь
Площадь 197 м²
Этаж 1/1
Продаётся капитальное строение в районе деревни Топилишки. Общая площадь здания 196,9 кв.м. …
€31,315
Офис в Топилишки, Беларусь
Офис
Топилишки, Беларусь
Площадь 1 211 м²
Количество этажей 2
Продаётся капитальное строение в районе деревни Топилишки. Общая площадь здания 1211 кв.м. …
€57,886
Коммерческая в Топилишки, Беларусь
Коммерческая
Топилишки, Беларусь
Площадь 197 м²
Количество этажей 1
Продаётся капитальное строение в районе деревни Топилишки. Общая площадь здания 196,9 кв.м.…
€31,315
Магазин с парковкой в Демброво, Беларусь
Магазин с парковкой
Демброво, Беларусь
Площадь 762 м²
Этаж 1/1
Продается комплексное здание с большим участком земли. Хорошие подъездные пути с трассы "м6"…
€55,988
Магазин 1 комната с парковкой, с подъездными путями, в оживленном месте в Щучин, Беларусь
Магазин 1 комната с парковкой, с подъездными путями, в оживленном месте
Щучин, Беларусь
Комнаты 1
Площадь 25 м²
Этаж 1/1
Продается помещение под магазин в г. Щучин. Расположено по адресу ул. Молодежная 6а, возле з…
€11,387
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