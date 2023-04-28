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Коммерческая недвижимость в Шершунский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Коммерческая в Новый Двор, Беларусь
Коммерческая
Новый Двор, Беларусь
20 189 м² 1 Этаж
€ 725,193
Realting.com
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