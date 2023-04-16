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Купить коммерческую недвижимость в Солигорск, Беларусь

1 объект найдено
Коммерческая 1 комнатав Солигорск, Беларусь
Коммерческая 1 комната
Солигорск, Беларусь
1 Количество комнат 80 м² 1/1 Этаж
€ 13,509
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Параметры недвижимости в Солигорск, Беларусь

с видом на горы
недорогая
элитное
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