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Купить коммерческую недвижимость в Ракитницкий сельский Совет, Беларусь

3 объекта найдено
Производствов Ракитницкий сельский Совет, Беларусь
Производство
Ракитницкий сельский Совет, Беларусь
1/1 Этаж
€ 254,904
Производственно-складская база общей площадью 2 (двух) капитальных строений 494,5 кв.м, расп…
Магазинв Ракитницкий сельский Совет, Беларусь
Магазин
Ракитницкий сельский Совет, Беларусь
1/2 Этаж
€ 163,867
Торговый комплекс в собственность на трассе М1/E30 Брест - Москва (пос. Ленинский Жабинковск…
Коммерческаяв Ракитницкий сельский Совет, Беларусь
Коммерческая
Ракитницкий сельский Совет, Беларусь
1/1 Этаж
€ 17,752
Земельный участок (назначение - обслуживание здания склада) площадью 0,3560 га с нежилым зда…

Параметры недвижимости в Ракитницкий сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
недорогая
элитное
Realting.com
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