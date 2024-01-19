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Коммерческая недвижимость в Раковский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Магазин 2 комнаты в Раковский сельский Совет, Беларусь
Магазин 2 комнаты
Раковский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 95 м²
Этаж 1/1
❤️ Продается готовое коммерческое помещение, Вы можете начать свой бизнес уже завтра! Адрес:…
€82,629
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