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Коммерческая недвижимость в Радошковичский сельский Совет, Беларусь

2 объекта найдено
Коммерческая 25 комнат с интернетом, с видеонаблюдением, с охраной в Радошковичский сельский Совет, Беларусь
Коммерческая 25 комнат с интернетом, с видеонаблюдением, с охраной
Радошковичский сельский Совет, Беларусь
Комнаты 25
Площадь 847 м²
Количество этажей 2
Уникальное предложение! В живописнейшем месте, в массиве соснового леса, у реки Рыбчанка, жд…
€125,634
Коммерческая 25 комнат с интернетом, с охраной, с отдельным входом в Радошковичский сельский Совет, Беларусь
Коммерческая 25 комнат с интернетом, с охраной, с отдельным входом
Радошковичский сельский Совет, Беларусь
Комнаты 25
Площадь 845 м²
Количество этажей 2
Уникальное предложение! В живописнейшем месте, в массиве соснового леса, у реки Рыбчанка, жд…
€125,634
Realting.com
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