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Коммерческая недвижимость в Плисский сельский Совет, Беларусь

2 объекта найдено
Производство с отдельным входом в Октябрьский, Беларусь
Производство с отдельным входом
Октябрьский, Беларусь
Площадь 235 м²
Этаж 1/1
Продается СТО, земля и здание в собственности Адрес: д. Плиса, ул. Коптева, д. 30Б. Продажа …
€56,655
Склад с видеонаблюдением, с парковка в Плисский сельский Совет, Беларусь
Склад с видеонаблюдением, с парковка
Плисский сельский Совет, Беларусь
Площадь 8 404 м²
Предлагаем вашему вниманию производственный комплекс с территорией от 7,31 га до 11 га. Мест…
€2,08 млн
Realting.com
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