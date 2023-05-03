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Коммерческая недвижимость в Плещеницы, Беларусь

4 объекта найдено
Коммерческая 12 комнат в Плещеницы, Беларусь
Коммерческая 12 комнат
Плещеницы, Беларусь
12 Количество комнат 622 м² Количество этажей 2
€ 72,565
Кирпичное капитальное здание с возможностью выбора целевого назначения: сфера услуг, пансион…
Склад в Плещеницы, Беларусь
Склад
Плещеницы, Беларусь
1 269 м²
€ 33,409
Продажа. Склад Адрес: гп. Плещеницы, микрорайон “Военный городок”. Площадь - 126…
Магазин 30 комнат в Плещеницы, Беларусь
Магазин 30 комнат
Плещеницы, Беларусь
30 Количество комнат 2 450 м² 1/3 Этаж
Цена по запросу
Продаётся здание многофункциональное (административно- торговое)!   Здание трёхэтажное …
Коммерческая 6 комнат в Плещеницы, Беларусь
Коммерческая 6 комнат
Плещеницы, Беларусь
6 Количество комнат 1 390 м² 1/1 Этаж
€ 143,948
Одноэтажное отдельностоящее здание в гп Плещеницы Логойский район Минской области в микрорай…
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