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Купить коммерческую недвижимость в Несвижский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Коммерческаяв Рудавка, Беларусь
Коммерческая
Рудавка, Беларусь
309 м²
€ 224,263
По ул. Ленинская 132 продаются административное здание, здание склада. Здание 396,5м2 - мате…
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