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Купить коммерческую недвижимость в Несвижский район, Беларусь

Несвиж
1
Несвижский сельский Совет
1
Сейловичский сельский Совет
1
3 объекта найдено
Коммерческаяв Юшевичи, Беларусь
Коммерческая
Юшевичи, Беларусь
958 м² 1/1 Этаж
€ 288,674
Продается комплекс зданий в Несвижском районе, аг. Юшкевичи, ул. Школьная. Просторный, облаг…
Коммерческаяв Несвиж, Беларусь
Коммерческая
Несвиж, Беларусь
649 м² 1/4 Этаж
€ 261,202
Станьте обладателем многофункционального помещения в Несвиже! Идеальное расположение в центр…
Коммерческаяв Рудавка, Беларусь
Коммерческая
Рудавка, Беларусь
309 м²
€ 220,671
По ул. Ленинская 132 продаются административное здание, здание склада. Здание 396,5м2 - мате…

Параметры недвижимости в Несвижский район, Беларусь

с видом на горы
недорогая
элитное
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