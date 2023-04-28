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Коммерческая недвижимость в Новогрудок, Беларусь

1 объект найдено
Коммерческая в Новогрудок, Беларусь
Коммерческая
Новогрудок, Беларусь
2 319 м² Количество этажей 3
€ 235,688
Производственно-административные здания на земельном участке 28 соток г. Новогрудок, ул. Лен…
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