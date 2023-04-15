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Купить коммерческую недвижимость в Новодворский сельский Совет, Беларусь

Гатово
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6 объектов найдено
Офисв Гатово, Беларусь
Офис
Гатово, Беларусь
316 м² 1/1 Этаж
€ 211,645
Продается в 13 километрах от МКАД, административно-производственное торговое частное унитарн…
Магазинв Гатово, Беларусь
Магазин
Гатово, Беларусь
316 м² 1/1 Этаж
€ 211,645
Продается в 13 километрах от МКАД, административно-производственное торговое частное унитарн…
Складв Новодворский сельский Совет, Беларусь
Склад
Новодворский сельский Совет, Беларусь
133 м² 1/1 Этаж
€ 196,335
Продажа Производственно складского помещения + открытая площадка + отдельно стоящее здание. …
Производство 8 комнатв Новый Двор, Беларусь
Производство 8 комнат
Новый Двор, Беларусь
8 Количество комнат 290 м² 1/1 Этаж
€ 171,117
Грузовое СТО в продажу   Предлагаем в продажу грузовое СТО с оборудованием. Площадь, 29…
Коммерческая 14 комнатв Новодворский сельский Совет, Беларусь
Коммерческая 14 комнат
Новодворский сельский Совет, Беларусь
14 Количество комнат 1 268 м² Количество этажей 2
€ 2,000,000
Продается СТО + мойка грузового и легкового а/т + Офис, полностью оборудованный комплекс для…
Коммерческаяв Новодворский сельский Совет, Беларусь
Коммерческая
Новодворский сельский Совет, Беларусь
316 м² 1/1 Этаж
€ 211,645
Продается в 13 километрах от МКАД, административно-производственное торговое частное унитарн…

Параметры недвижимости в Новодворский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
недорогая
элитное
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