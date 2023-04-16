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Купить коммерческую недвижимость в Нарочский сельский Совет, Беларусь

6 объектов найдено
Коммерческаяв Нарочский сельский Совет, Беларусь
Коммерческая
Нарочский сельский Совет, Беларусь
608 м² Количество этажей 3
€ 260,302
Коттедж с национальным колоритом в Нарочанском заповеднике! Деревня Пасынки находится в одно…
Коммерческаяв Нарочский сельский Совет, Беларусь
Коммерческая
Нарочский сельский Совет, Беларусь
159 м² Количество этажей 2
€ 38,280
Продается дом с террасой (незавершенное законсервированное капитальное строение) в аг. Нароч…
Коммерческаяв Нарочский сельский Совет, Беларусь
Коммерческая
Нарочский сельский Совет, Беларусь
1 000 м²
€ 274,713
Продаётся агроусадебный комплекс "Лесная усадьба", д.Абрамы (Нарочь), 82 га земель…
Коммерческаяв Нарочский сельский Совет, Беларусь
Коммерческая
Нарочский сельский Совет, Беларусь
1 000 м²
€ 274,713
Продаётся агроусадебный комплекс "Лесная усадьба", д.Абрамы (Нарочь), 82 га земель…
Ресторан, кафе 10 комнатв Нарочский сельский Совет, Беларусь
Ресторан, кафе 10 комнат
Нарочский сельский Совет, Беларусь
10 Количество комнат 740 м² 1/2 Этаж
€ 28,822
Ресторан BBQ прямо на берегу озера Нарочь Уникальное предложение. Продается готовый и прибыл…
Коммерческаяв Нарочский сельский Совет, Беларусь
Коммерческая
Нарочский сельский Совет, Беларусь
1 000 м² Количество этажей 3
€ 62,689
Предлагаем Вашему вниманию чудесный авторский проект многофункционального здания в оживленно…

Параметры недвижимости в Нарочский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
недорогая
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