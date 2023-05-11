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Коммерческая недвижимость в Мядельский район, Беларусь

Нарочский сельский Совет
5
7 объектов найдено
Коммерческая в Свирь, Беларусь
Коммерческая
Свирь, Беларусь
Площадь 335 м²
€ 382,423
Коммерческая в Нарочский сельский Совет, Беларусь
Коммерческая
Нарочский сельский Совет, Беларусь
Площадь 159 м²
Количество этажей 2
€ 38,698
Коммерческая 13 комнат в Нарочь, Беларусь
Коммерческая 13 комнат
Нарочь, Беларусь
Комнаты 13
Площадь 589 м²
Количество этажей 3
€ 45,527
Коммерческая в Нарочский сельский Совет, Беларусь
Коммерческая
Нарочский сельский Совет, Беларусь
Площадь 1 000 м²
€ 277,712
Коммерческая в Нарочский сельский Совет, Беларусь
Коммерческая
Нарочский сельский Совет, Беларусь
Площадь 1 000 м²
€ 277,712
Ресторан, кафе 10 комнат в Нарочский сельский Совет, Беларусь
Ресторан, кафе 10 комнат
Нарочский сельский Совет, Беларусь
Комнаты 10
Площадь 740 м²
Этаж 1/2
€ 29,137
Коммерческая в Нарочский сельский Совет, Беларусь
Коммерческая
Нарочский сельский Совет, Беларусь
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 3
€ 63,373
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