Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Беларусь
  4. Мирский сельский Совет

Коммерческая недвижимость в Мирский сельский Совет, Беларусь

3 объекта найдено
Коммерческая 10 комнат с мебелью, с интернетом, с отдельным входом в Мирский сельский Совет, Беларусь
Коммерческая 10 комнат с мебелью, с интернетом, с отдельным входом
Мирский сельский Совет, Беларусь
Комнаты 10
Площадь 263 м²
Количество этажей 2
Продаётся Агроусадьба, в которой слились воедино комфорт, стилевое единство и современные те…
€179,171
Коммерческая с парковкой, с мебелью, с интернетом в Мирский сельский Совет, Беларусь
Коммерческая с парковкой, с мебелью, с интернетом
Мирский сельский Совет, Беларусь
Площадь 400 м²
Этаж 1/1
Благоустроенная база отдыха находится в 2 км от г.п. Мир и «Мирского замка». Расположена в ж…
€188,601
Готовый бизнес 10 комнат со стеклопакетами, с мебелью, с бытовой техникой в Мирский сельский Совет, Беларусь
Готовый бизнес 10 комнат со стеклопакетами, с мебелью, с бытовой техникой
Мирский сельский Совет, Беларусь
Комнаты 10
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Благоустроенная база отдыха находится в 2 км от г.п. Мир и «Мирского замка». Расположена в …
€188,601
Realting.com
Перейти